إعلام العدو: سقوط صاروخين في منطقة “ديشون” بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 18:08

إعلام العدو: سقوط صاروخين في منطقة “ديشون” بالجليل الأعلى

منذ 1 ساعة 25 February، 2024
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