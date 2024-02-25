المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي كريم ناصر “فداء” من بلدة حداثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 18:08

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي كريم ناصر “فداء” من بلدة حداثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 25 February، 2024
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