طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 09:18

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خانيونس

منذ 41 mins 25 February، 2024
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