قوات العدو الاسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 02:56

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة المحتلة

منذ 35 mins 25 February، 2024
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