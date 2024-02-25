طوفان الأقصى | لليوم الـ142.. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 02:54

طوفان الأقصى | لليوم الـ142.. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل

منذ 50 mins 25 February، 2024
العدوان على غزة
تقارير مصورة - فلسطين

يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ142 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، يواصلُ العدوُ الصهيونيُ مجازرَه بحقِ الفلسطينيين، وأعلنت وِزارةُ الصِحّةِ الفلسطينيةُ تجاوزَ عددِ الشهداءِ جرَّاءَ العدوانِ الصهيونيِّ عبتة َالتسعةِ والعشرين الفا وستمئة شهيد منذ السابع من تشرين الاول اوكتوبر  الماضي، وارتكب الاحتلال ثماني مجازر راح ضحيتها 94 شهيداً واكثر من 123 جريحاً في الساعات الاربع والعشرين الماضية.

المصدر: موقع المنار

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