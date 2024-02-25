يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ142 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، يواصلُ العدوُ الصهيونيُ مجازرَه بحقِ الفلسطينيين، وأعلنت وِزارةُ الصِحّةِ الفلسطينيةُ تجاوزَ عددِ الشهداءِ جرَّاءَ العدوانِ الصهيونيِّ عبتة َالتسعةِ والعشرين الفا وستمئة شهيد منذ السابع من تشرين الاول اوكتوبر الماضي، وارتكب الاحتلال ثماني مجازر راح ضحيتها 94 شهيداً واكثر من 123 جريحاً في الساعات الاربع والعشرين الماضية.

المصدر: موقع المنار