كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا بقذيفة “تاندوم” وقنص ضابط صهيوني ببندقية “الغول” القسامية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 20:32

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا بقذيفة “تاندوم” وقنص ضابط صهيوني ببندقية “الغول” القسامية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 17 mins 24 February، 2024
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