إعلام العدو: الإعلان عن مقتل قائد سرية في كتيبة “شاكيد” التابعة للواء “جفعاتي” شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 20:32

إعلام العدو: الإعلان عن مقتل قائد سرية في كتيبة “شاكيد” التابعة للواء “جفعاتي” شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 February، 2024
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