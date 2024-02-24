المقاومة الاسلامية تستهدف موقع ‏رويسات ‏العلم وثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتصيبهما إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 24 2024 - 18:04

المقاومة الاسلامية تستهدف موقع ‏رويسات ‏العلم وثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتصيبهما إصابة مباشرة ‏

منذ 26 mins 24 February، 2024
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