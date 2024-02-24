‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً ‌‏عسكريا صهيونياً في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 18:04

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً ‌‏عسكريا صهيونياً في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 51 mins 24 February، 2024
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