مراسل المنار: إستهداف مواقع معادية في مرتفعات كفرشوبا وقصف مدفعي صهيوني يطال أطراف بلدتي راشيا الفخار وكفرحمام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 18:04

مراسل المنار: إستهداف مواقع معادية في مرتفعات كفرشوبا وقصف مدفعي صهيوني يطال أطراف بلدتي راشيا الفخار وكفرحمام

منذ 1 ساعة 24 February، 2024
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