صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 18:04

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه

منذ 1 ساعة 24 February، 2024
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