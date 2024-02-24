سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 24 2024 - 18:02

سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس

منذ 1 ساعة 24 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة