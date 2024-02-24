تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح يوم السبت 24-02-2024 تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت24-02-2024 م

‏14 شعبان 1445 هـ

استهدف مقر قيادة اللواء الشرقي

وزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لجيش العدو الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 23-02-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 2024-2-23، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 9:30 استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في مستوطنة كريات شمونة ‏بمسيرتين انقضاضيتين أصابتا هدفهما بدقة، كردٍ على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا.

2- الساعة 16:20 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:30 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 16:00 استهداف موقع المالكية بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 17:50 استهداف موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية، أفاد مراسل المنار عن اتفيذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت بالصواريخ الأطراف الشمالية لبلدة رامية جنوب لبنان.

كما أفاد عن طلعات متتالية ينفذها الطيران الحربي المعادي في أجواء المنطقة الحدودية من جنوب لبنان منذ الصباح، ويشن غارات وهمية بين الحين والآخر على علو متوسط.

المصدر: موقع المنار