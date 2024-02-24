الرئيس البرازيلي: من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على طعام أو حتى كأس حليب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 05:00

الرئيس البرازيلي: من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على طعام أو حتى كأس حليب

منذ 1 ساعة 24 February، 2024
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