مقاومون يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي في مخيم العين بمدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 03:28
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة
مقاومون يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي في مخيم العين بمدينة نابلس بالضفة المحتلة
منذ 12 mins
24 February، 2024
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