مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ الأطراف الشمالية لبلدة رامية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 03:28

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ الأطراف الشمالية لبلدة رامية جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 24 February، 2024
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