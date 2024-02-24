الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسلة غارات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 03:28

الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسلة غارات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 February، 2024
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