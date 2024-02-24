لقيادة المركزية الأميركية: القوات المسلحة اليمنية نفذوا هجوما على ناقلة نفط ما تسبب بإلحاق أضرار كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 01:58

لقيادة المركزية الأميركية: القوات المسلحة اليمنية نفذوا هجوما على ناقلة نفط ما تسبب بإلحاق أضرار كبيرة

منذ 6 mins 24 February، 2024
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