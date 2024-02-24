مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شنّ 3 غارات جوية بالصواريخ إستهدفت اطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 00:24

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شنّ 3 غارات جوية بالصواريخ إستهدفت اطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط

منذ 58 mins 23 February، 2024
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