مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شنّ 3 غارات جوية بالصواريخ إستهدفت اطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 00:24
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة
مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شنّ 3 غارات جوية بالصواريخ إستهدفت اطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط
منذ 58 mins
23 February، 2024
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