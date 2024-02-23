ارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة “أبو زعيتر” بحي بشارة في دير البلح إلى 23 شهيدًا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 21:22

ارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة “أبو زعيتر” بحي بشارة في دير البلح إلى 23 شهيدًا

منذ 1 ساعة 23 February، 2024
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