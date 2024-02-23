بوارج الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف على الصيادين قرب ميناء غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 19:52

بوارج الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف على الصيادين قرب ميناء غزة

منذ 57 mins 23 February، 2024
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