افتتحت الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات الفيلم السينمائي الإيراني”ضدّ” وذلك مساء أمس الخميس 22 شباط في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري.

الإفتتاح الذي حضره نخبة من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية وأصحاب الاختصاصات، استهل بتلاوة للقرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني ، بعدها كانت الكلمة لمدير رسالات المهندس محمد خفاجة الذي رحب بالحضور واعتبر أنه من “حقّ الشهداء علينا في لبنان وغزة وكل العالم أن نحفظهن ونحفظ التاريخ من التشويه والتحريف، وفي الجبهة الثقافية من المعركة فإنّ الفن وبطليعته السينما هي أبلغ اللغات تعبيرًا وترسيخًا للقضايا”، ثم قدم شرحًا بسيطًا عن الفيلم.

بعدها كانت كلمة لمخرج الفيلم أمير عباس ربيعي، الذي شكر رسالات وقال “بأن المقاومة في الميدان تسطر الملاحم والبطولات، وسيأتي اليوم الذي ستضيء فيه هذه البطولات من خلال الفن وأشكاله”، واعتبر أنه علينا أن نكون في الخطوط الأمامية لجبهة المواجهة الثقافية”.

وجرى بعدها توزيع الدروع التكريمية على المخرج والممثل.

فيلم “ضدّ” هو فيلم درامي سياسي، للمخرج أمير عباس ربيعي، يحكي الأحداث الأولى للثو رة الإسلامية واغتيال أبرز رموزها بقالب درامي مختلف، حيث يقع “سعيد” في حيرة ما بين الحُبّ والانتماء، فهل يتمكن من إثبات إخلاصه للعمل بعدما قررت منظمة “منافقي خلق” اغتيال السيد بهشتي أحد القادة المؤثرين ضدّ نظام الشاه؟

الفيلم عبارة عن 110 دقائق، وستنطلق عروض الفيلم ابتداءً من 23 شباط على مسرح رسالات-المركز الثقافي لبلدية الغبيري.

فيلم ضد

المصدر: موقع المنار