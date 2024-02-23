الشهيد المسعف حسين محمد خليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 15:18

الشهيد المسعف حسين محمد خليل

منذ 41 mins 23 February، 2024
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شهداء على طريق القدس

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المصدر: موقع المنار

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