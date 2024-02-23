الشهيد المسعف محمد يعقوب اسماعيل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 15:16

الشهيد المسعف محمد يعقوب اسماعيل

منذ 42 mins 23 February، 2024
mohammad-isma3eel
شهداء على طريق القدس

mohammad-isma3eel (2)

المصدر: موقع المنار

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