الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العدو الصهيوني المجرم يواصل سياساته الانتقامية الإجرامية على المدنيين خاصة الأطفال والنساء تعويضا عن خسارته لميدان المعركة أمام المقاومين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 13:46
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الدفاع المدني - الهيئة الصحية يزف الشهيد المسعف حسين محمد خليل "حسين" من بلدة برعشيت والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العدو الصهيوني المجرم يواصل سياساته الانتقامية الإجرامية على المدنيين خاصة الأطفال والنساء تعويضا عن خسارته لميدان المعركة أمام المقاومين
منذ 9 mins
23 February، 2024
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