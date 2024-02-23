سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون شرق المحافظة الوسطى بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 12:14

سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون شرق المحافظة الوسطى بغزة

منذ 24 mins 23 February، 2024
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