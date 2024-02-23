كتائب المجاهدين: استهدفنا قوة من العدو الصهيوني تحصنت في مبنى بحي الزيتون في غزة بصاروخ سعير مما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 12:14
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الدفاع المدني - الهيئة الصحية يزف الشهيد المسعف حسين محمد خليل "حسين" من بلدة برعشيت والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
كتائب المجاهدين: استهدفنا قوة من العدو الصهيوني تحصنت في مبنى بحي الزيتون في غزة بصاروخ سعير مما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح
منذ 53 mins
23 February، 2024
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