كتائب المجاهدين: استهدفنا قوة من العدو الصهيوني تحصنت في مبنى بحي الزيتون في غزة بصاروخ سعير مما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2024 - 12:14

كتائب المجاهدين: استهدفنا قوة من العدو الصهيوني تحصنت في مبنى بحي الزيتون في غزة بصاروخ سعير مما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح

منذ 53 mins 23 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة