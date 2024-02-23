تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وكثفت المقاومة من عملياتها النوعية أمس الخميس على العديد من المواقع والقواعد العسكرية والمنازل التي يتحصن فيها جنود العدو كما استخدمت عشرات صواريخ الكاتيوشا في دك قواعد الاحتلال العسكرية.

شهداء على طريق القدس

وزفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد على طريق القدس محمد حسن طرّاف “أحمد” مواليد عام 1986 من بلدة بليدا في جنوب لبنان.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن طرّاف “أحمد” مواليد عام 1986 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية الشهيدين المسعفين محمد يعقوب اسماعيل “أبو يعقوب” مواليد العام 1994 من بلدة بليدا وحسين محمد خليل “حسين” مواليد العام 1997 من بلدة برعشيت في جنوب لبنان، الذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الشهيد المسعف محمد يعقوب اسماعيل “أبو يعقوب” مواليد العام 1994 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الشهيد المسعف حسين محمد خليل “حسين” مواليد العام 1997 من بلدة برعشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

مشاهد عمليات

ووزعت المقاومة الاسلامية مشاهد من عملية استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي داخل أحد المنازل في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

كما وزعت المقاومة مشاهد من عملية استهداف تجهيزات جمع حربي في موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 22-02-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 22-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 8:15 استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 8:15 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.

3- الساعة 11:30 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 11:35 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:40 استهداف مبنى يتحصّن فيه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية.

6- الساعة 18:00 استهداف مبنى يتحصّن فيه جنود العدو في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية.

7- الساعة 19:00 استهداف ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان.

8- الساعة 19:10 استهداف ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان.

9- الساعة 23:30 قصف ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخيّة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها الإعتداء على مركز الدفاع المدني في بليدا.

– القطاع الغربي

1- الساعة 15:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:55 استهداف تجمّع لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 19:40 استهداف موقع بركة ريشا بصاروخَي بركان وإصابته إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية أفاد مراسل المنار أن المنطقة الحدودية في جنوب لبنان شهدت منذ ساعات الصباح الاولى سلسلة من الاعتداءات الصهيونية بدأت بإستهداف بلدة الوزاني برشقات رشاشة غزيرة وعدد من قذائف المدفعية ما ادى الى اصابة عسكري في الجيش اللبناني وحصول اضرار بالمنازل ومزارع الماشية.

كذلك تعرضت أطراف بلدة يارون لقصف مدفعي، وفي بلدة بليدا التي لم تلملم بعد اثار الغارة الجوية التي استهدفت مكان تواجد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية تعرضت لغارة من الطيران المسيّر.

المصدر: موقع المنار