زوارق العدو الاسرائيلي الحربية تطلق النار في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 09:12

زوارق العدو الاسرائيلي الحربية تطلق النار في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 27 mins 23 February، 2024
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