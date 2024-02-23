المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة وشيكة والأطباء الآن يبترون أطراف الأطفال دون تخدير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 09:10
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شهيدان و15 جريحاً على الأقل جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية لمركبة فلسطينية في مخيم جنين
غارة جوية على مخيم النصيرات ومدفعية الإحتلال تقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة وشيكة والأطباء الآن يبترون أطراف الأطفال دون تخدير
منذ 1 ساعة
23 February، 2024
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