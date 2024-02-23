حماس: ندعو المؤسسات الحقوقية حول العالم إلى توثيق الجرائم الاسرائيلية في غزة لمحاكمته وقادته النازيين على ما يقترفوه من قتل مروع بحق الأطفال والمدنيين العزّل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 09:10

حماس: ندعو المؤسسات الحقوقية حول العالم إلى توثيق الجرائم الاسرائيلية في غزة لمحاكمته وقادته النازيين على ما يقترفوه من قتل مروع بحق الأطفال والمدنيين العزّل

منذ 1 ساعة 23 February، 2024
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