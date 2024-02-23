هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لانتهاء حرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 06:04

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لانتهاء حرب غزة

منذ 33 mins 23 February، 2024
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