المفوض العام للأنروا: المجاعة في قطاع غزة وشيكة والأطباء الآن يبترون أطراف الأطفال دون تخدير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 01:16

المفوض العام للأنروا: المجاعة في قطاع غزة وشيكة والأطباء الآن يبترون أطراف الأطفال دون تخدير

منذ 38 mins 23 February، 2024
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