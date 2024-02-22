واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الاسرائيلي، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أنه ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى والمنازل المدنية، استهدف المجاهدون مساء اليوم الخميس مبنى يتحصن فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وردت المقاومة الإسلامية على ‏الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان‎ ، واستهدفت عند الساعة (7:00) من مساء يوم الخميس ثكنة يوآف بصواريخ ‏الكاتيوشا، وكذلك ‏ ثكنة كيلع ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابتها إصابة مباشرة، وذلك عند الساعة (7:10).

كما استهدف مجاهدو المقاومة موقع ‏بركة ريشا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة، و‏تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

ووزعت المقاومة الاسلامية مشاهد من عملية إستهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي داخل أحد المنازل في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، و‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. وصباح اليوم، استهدفت المقاومة موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

ورداً على القرى والمنازل المدنية، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم، مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. كما استهدفت مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة.

كما وزعت المقاومة مشاهد من عملية إستهداف تجهيزات جمع حربي في موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

المقاومة تزف الشهيدين صالح وعبدالله

وزفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد حسن محمود صالح “جعفر” مواليد عام 1973 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت المقاومة، الشهيد المجاهد هشام حسين عبدالله “أبو زينب” مواليد عام 1987 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد هشام حسين عبدالله

الشهيد المجاهد حسن محمود صالح

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان، نفذ العدو اعتداء جوياً استهدف شقة في بلدة كفر رمان قرب مدينة النبطية، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين.

كما شن الطيران الحربي المعادي غارات استهدفت بلدات كفركلا وبليدا ومارون الراس، بالإضافة إلى مدينة الخيام. كما قصفت مدفعية العدو اطراف بلدة الناقورة وطير حرفا والضهيرة، وأطراف عيتا الشعب وراشيا الفخار.

ومساء اليوم، نفذ الطيران الحربي الصهيوني غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة بليدا. في حين استهدف بالمدفعية اطراف حولا وميس الجبل والخيام، وبلدتي حلتا وكفرشوبا.

المصدر: الاعلام الحربي