إعلام العدو: إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من لبنان تجاه مرتفعات الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 23:36

إعلام العدو: إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من لبنان تجاه مرتفعات الجولان

منذ 1 ساعة 22 February، 2024
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