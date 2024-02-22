اكد قائدُ حركةِ انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي انَ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحققُ انتصاراتٍ كبيرةً في عملياتِها العسكريةِ التي تقومُ بها بوجهِ السفنِ الامريكيةِ والبريطانيةِ والاسرائيلية في البحرينِ الاحمر والعربي.

وخلالَ كلمةٍ له اعتبر السيد الحوثي انَ جبهاتِ اسنادِ المقاومةِ والشعبِ الفلسطيني في غزة اتخذت مساراً تصعيدياً في لبنانَ والعراق واليمن، مشيراً الى ثباتِ جبهاتِ الاسنادِ على معادلةِ التصعيدِ مقابلَ التصعيد.

ولفتَ السيد عبد الملك الى انَ الخبراتِ اليمنيةَ فاجأت الامريكيين والبريطانيين والاسرائيليين، معتبراً ان الغاراتِ التي نفذها الامريكيون والبريطانيون على اليمن، فشلت فشلاً ذريعاً.

المصدر: قناة المنار