السيد الحوثي: عمليات إسناد غزة مستمرة وتتجه الى التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 21:56

السيد الحوثي: عمليات إسناد غزة مستمرة وتتجه الى التصعيد

منذ 7 mins 22 February، 2024
السيد الحوثي
اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

اكد قائدُ حركةِ انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي انَ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحققُ انتصاراتٍ كبيرةً في عملياتِها العسكريةِ التي تقومُ بها بوجهِ السفنِ الامريكيةِ والبريطانيةِ والاسرائيلية في البحرينِ الاحمر والعربي.

وخلالَ كلمةٍ له اعتبر السيد الحوثي انَ جبهاتِ اسنادِ المقاومةِ والشعبِ الفلسطيني في غزة اتخذت مساراً تصعيدياً في لبنانَ والعراق واليمن، مشيراً الى ثباتِ جبهاتِ الاسنادِ على معادلةِ التصعيدِ مقابلَ التصعيد.

ولفتَ السيد عبد الملك الى انَ الخبراتِ اليمنيةَ فاجأت الامريكيين والبريطانيين والاسرائيليين، معتبراً ان الغاراتِ التي نفذها الامريكيون والبريطانيون على اليمن، فشلت فشلاً ذريعاً.

المصدر: قناة المنار

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