إعلام العدو: حوالي 10 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 21:56

إعلام العدو: حوالي 10 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان

منذ 34 mins 22 February، 2024
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