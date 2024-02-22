المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 21:56

المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابةً مباشرة

منذ 41 mins 22 February، 2024
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