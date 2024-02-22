شهداء وجرحى جميعهم من الاطفال والنساء بقصف للعدو الاسرائيلي على منازل المواطنين وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 21:56

شهداء وجرحى جميعهم من الاطفال والنساء بقصف للعدو الاسرائيلي على منازل المواطنين وسط قطاع غزة

منذ 28 mins 22 February، 2024
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