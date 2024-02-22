مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مساء اليوم الخميس موقع بركة ريشا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 21:56
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العدوان الصهيوني المدعوم من أمريكا ودول أوروبية يتواصل على قطاع غزة لليوم الـ139 وتحذيرات من أزمة انسانية عالمية
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مساء اليوم الخميس موقع بركة ريشا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 1 ساعة
22 February، 2024
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