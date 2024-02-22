رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان استهدفت ‌‏‌‌‏‏المقاومة الإسلامية مساء اليوم الخميس ثكنة كيلع ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 21:56

رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان استهدفت ‌‏‌‌‏‏المقاومة الإسلامية مساء اليوم الخميس ثكنة كيلع ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابتها إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 22 February، 2024
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