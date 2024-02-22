المندوب الروسي في مجلس الأمن: ندعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بدون قيد أو شرط – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 20:12

المندوب الروسي في مجلس الأمن: ندعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بدون قيد أو شرط

منذ 2 ساعة 22 February، 2024
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