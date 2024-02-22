الهلال الأحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال اقتحام قوات العدو الاسرائيلي لمدينة بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 18:24

الهلال الأحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال اقتحام قوات العدو الاسرائيلي لمدينة بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 13 mins 22 February، 2024
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