اعلام العدو: سقوط صواريخ في “كريات شمونة” بدون تفعيل صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 18:24

اعلام العدو: سقوط صواريخ في “كريات شمونة” بدون تفعيل صفارات الإنذار

منذ 20 mins 22 February، 2024
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