مراسل المنار : 7 شهداء و3 جرحى جراء استهداف العدو للمواطنين في شارع الرشيد غرب غزة اثناء نزوحهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 18:22

مراسل المنار : 7 شهداء و3 جرحى جراء استهداف العدو للمواطنين في شارع الرشيد غرب غزة اثناء نزوحهم

منذ 33 mins 22 February، 2024
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