السيد الحوثي: الجيش الاسرائيلي يواجه أزمة نفسية وبعض جنوده اصيبوا بالجنون من هول المعارك والاشتباك مع المقاومين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 16:30

السيد الحوثي: الجيش الاسرائيلي يواجه أزمة نفسية وبعض جنوده اصيبوا بالجنون من هول المعارك والاشتباك مع المقاومين

منذ 45 mins 22 February، 2024
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