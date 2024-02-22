طائرات العدو الاسرائيلي تعتدي من جديد على مدينة رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 02:16

طائرات العدو الاسرائيلي تعتدي من جديد على مدينة رفح بغزة

منذ 2 ساعة 21 February، 2024
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