اعلام العدو: أصاب صاروخ مضاد للدروع مصنعا لتعليب الفاكهة في المطلة عند الحدود مع لبنان الاربعاء وألحق به أضرارا جسيمة بالإضافة إلى تضرر شبكة الغاز والمياه والكهرباء وعدد من المعدات بداخله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 23:00

اعلام العدو: أصاب صاروخ مضاد للدروع مصنعا لتعليب الفاكهة في المطلة عند الحدود مع لبنان الاربعاء وألحق به أضرارا جسيمة بالإضافة إلى تضرر شبكة الغاز والمياه والكهرباء وعدد من المعدات بداخله

منذ 26 mins 21 February، 2024
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