اعلام العدو: أصاب صاروخ مضاد للدروع مصنعا لتعليب الفاكهة في المطلة عند الحدود مع لبنان الاربعاء وألحق به أضرارا جسيمة بالإضافة إلى تضرر شبكة الغاز والمياه والكهرباء وعدد من المعدات بداخله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 23:00
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المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيه اصابة مباشرة
عضو مجلس الحرب الصهيوني بيني غانتس: أشكر الإدارة الأمريكية لمنعها قرار وقف إطلاق النار في غزة
اعلام العدو: أصاب صاروخ مضاد للدروع مصنعا لتعليب الفاكهة في المطلة عند الحدود مع لبنان الاربعاء وألحق به أضرارا جسيمة بالإضافة إلى تضرر شبكة الغاز والمياه والكهرباء وعدد من المعدات بداخله
منذ 26 mins
21 February، 2024
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