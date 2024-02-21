طوفان الاقصى تفضح ازدواجية المعايير الغربية: تبدل في المواقف ام تدوير زوايا يهدف لاستيعاب الاستياء الشعبي! – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 10:06

طوفان الاقصى تفضح ازدواجية المعايير الغربية: تبدل في المواقف ام تدوير زوايا يهدف لاستيعاب الاستياء الشعبي!

منذ 15 mins 21 February، 2024
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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