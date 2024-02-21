طوفان الاقصى تفضح ازدواجية المعايير الغربية: تبدل في المواقف ام تدوير زوايا يهدف لاستيعاب الاستياء الشعبي! – موقع قناة المنار – لبنان
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طوفان الاقصى تفضح ازدواجية المعايير الغربية: تبدل في المواقف ام تدوير زوايا يهدف لاستيعاب الاستياء الشعبي!
منذ 15 mins
21 February، 2024
صفحات منوعة
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علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
ازدواجية المعايير الغربية
طوفان الاقصى
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