العدو الاسرائيلي يداهم المنازل خلال اقتحامه قرية قبلان جنوب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 04:18

العدو الاسرائيلي يداهم المنازل خلال اقتحامه قرية قبلان جنوب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 24 mins 21 February، 2024
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